﻿首次自導自演 黎明被爆愛打機

為宣傳首次自導自演新戲《搶紅》，黎明（Leon）率演員到北京出席首映禮，提到電影在法國取景，黎導演話︰「喺法國拍戲嘅制度同我哋一向做開嘅完全唔同，要『搶時間、搶景、搶拍攝』」總之一味靠搶。



明福俠今次變身萬能導演，除自導自演外，更要做埋打燈、收音、攝影、搬道具，甚至翻譯員。演員們應主持人要求，在「紙牌Leon」身上貼上不同封號，除「導演」和眾所周知的「金句王」外，演員覺得他亦是單身貴族。



男主角之一王耀慶更爆料指Leon閒時愛打機，是個可愛的「二次元萌叔」。而女主角杜鵑就封Leon為「細膩黎」，因為他佷會照顧演員情緒，是個細膩的好導演。不過百厭的王耀慶搞笑說：「導演哪裏細？」全場爆笑，連Leon亦忍不住探頭望望杜鵑將標籤貼在「自己」身上哪個位置。