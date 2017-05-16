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﻿衛詩雅帶媽咪謝票

2017-05-16 列印
■衛詩雅媽咪已看過《失眠》，仲話無被女兒驚嚇造型嚇親。
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　　由邱禮濤執導，影帝黃秋生、衛詩雅主演的驚慄血腥電影《失眠》雖然本月18日才正式上映，但有唔少戲院已有優先場。母親節晚，衛詩雅帶埋媽媽同麥子樂去戲院謝票。雖然衛詩雅感冒未瘉，聲音好沙啞，但仍然好落力同觀眾互動，亦好多謝觀眾選擇母親節支持電影。散場後，唔少觀眾在大堂跟兩位演員合照，並大讚兩人演出好精采。
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