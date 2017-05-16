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﻿范冰冰被爆商演價高達280萬人仔

2017-05-16 列印
■范冰冰坐頭排睇LV時裝騷。美聯社
■JM開心地玩自拍。美聯社
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　　范冰冰與文詠珊（Janice Man、JM）日前應邀出席國際品牌LV在日本京都舉行的2018早春系列時裝展，冰冰更獲安排坐頭排睇騷，認真威水；JM就在場內不停玩自拍。

　　昨有內地傳媒大爆范冰冰的商演身價達280萬（人民幣、下同、約316萬港元），榮膺榜首；黎明則有150萬（約170萬港元），與周杰倫及黃曉明同價。楊冪的商演價則有120萬（約136萬港元），低過鄧紫棋（G.E.M.）及張栢芝的130萬（約147萬港元）；鄭秀文則為100萬（約113萬港元）。
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