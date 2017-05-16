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﻿蘇康澳門開騷 囝囝喊足全場

2017-05-16 列印
■蘇康開騷，全家捧場。
■蘇康一入後台即去睇囝囝。
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　　蘇永康於前日母親節在澳門舉行《蘇式情歌演唱會》，囝囝Jazz、老婆、外母及蘇媽媽也有捧場。

　　蘇永康選唱張國榮的《追》來送給妻兒，本想帶囝囝上台聽他唱歌，可惜Jazz由開場一直喊到完場未能上台，老婆全程在後台湊仔，連騷也看不到。有仔萬事足的蘇永康演出後第一時間返後台睇仔，不想錯過他成長的每一刻。蘇永康指囝囝最近仍繼續有利是收，非常有米，老婆應該拿囝囝部份利是去買禮物，當作是母親節禮物。蘇永康又稱已為囝囝報定名讀playgroup，並請楊千嬅做指路明燈。
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