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﻿鄭少秋保靚聲戒食榴槤

2017-05-16 列印
■秋官與女舞蹈有貼身舞步。
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　　鄭少秋慶祝入行50周年演唱會於月底在紅館開騷，每日積極排舞練歌的秋官，坦言進入最fit狀態，「今次演唱會有很多舞步要記，快快慢慢都有十隻舞，其實很吃力。」素有「排骨秋」之稱的他，看起來似乎又瘦了一圈，他表示：「最近塊面係削咗啲，可能要跳的舞太多，加上保靚聲，平日少吃油膩、刺激食物，甚至最愛的榴槤也不吃。
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