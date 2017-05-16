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﻿台灣資深藝人「豬哥亮」癌病逝

2017-05-16 列印
■「豬哥亮」享年70歲。資料圖片
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　　台灣傳奇資深藝人「豬哥亮」（原名：謝新達）患大腸癌末期入院多時，昨清晨5時許因肝衰竭於睡夢中安詳離世，享年70歲。豬哥亮遺體下午移抵殯儀館，圈中好友紛抵哀悼。豬哥亮的女兒謝金燕昨發聲明，指其父離世有家人隨侍在側，「哥哥、姊姊與我助父親梳洗換上帥帥的衣服……父親安詳地通往極樂世界，永不再受苦」。
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