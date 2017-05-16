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﻿發哥城城《無雙》「有你無我」

2017-05-16 列印
■發哥（右三）和城城（中）日前齊出席新片開機儀式。
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  周潤發與郭富城繼《寒戰2》後，再於新作《無雙》聚首合作，兩人日前聯同導演莊文強，廖啟智、孫佳君等出席電影開機儀式。發哥和城城於《無雙》大鬥演技，戲內角色將會是「有你無我」的緊張敵對關係！

  《無雙》將在港，加及泰國等地取景，故事講述以代號「畫家」為首的犯罪集團，掌握製造製作偽鈔技術，在全球販賣牟利，引起警方高度重視。莊文強表示，該片對他來說是挑戰，因片中案件牽扯多個國家，頗為敏感。
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