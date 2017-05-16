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﻿安仔難忘桌球棍失而復得

2017-05-16 列印
■安仔與傅家俊已相識多年。
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　　許志安昨作客傅家俊主持的ViuTV節目《約咗傅家俊》，安仔即場打桌球，表現有板有眼。安仔透露，與傅家俊相識20多年，第一支桌球棍是傅家俊為他在英國訂購，有次叫張衛健幫他帶出埠，卻發生遺失疑雲，後來健仔在車尾箱找回，故視作如珠如寶保存至今。

　　安仔續透露，初入行時經常與健仔、梁漢文及蘇志威打波，又以「符碌」來形容健仔的球技。

　　談到傅家俊打桌球世界排名第六，安仔就估計因打桌球的藝人不多，自己在演藝界排名會是前十六名。

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