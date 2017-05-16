排隊生B
撰信澄清換家族信託無受唆擺 羅老太發火 斥嘉瑞「不孝」
資產凈值逾六百億的鷹君集團爭產疑雲未息。羅家第三子羅嘉瑞及第五子羅鷹瑞前日趁母親節往酒店探望母親羅杜莉君受阻，引起猜測。羅老太日前突入稟高院，要求更換家族信託公司；羅嘉瑞質疑母親受人唆擺，在不清不楚下...
2017-05-16
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「一帶一路」論壇閉幕 習近平倡合作共贏
「一帶一路」國際合作高峰論壇昨日閉幕，國家主席習近平總結兩天會議成果時表示，論壇取得積極成果，達成廣泛共識，中國更與多國簽署合作協議。 論壇昨日移師至北京市郊懷柔區雁棲湖國際會議中心舉行圓桌會議，俄羅斯總統普京、意大利總理真蒂洛尼、西班牙首相拉霍伊等二十九個國家領袖及國際組織負責人出席。 國家主席習近平發表致辭時稱，全球發展帶來深層次矛盾，沒有國家能獨自應對，而「一帶一路」開放包容，有如大雁聯群飛行越風雨的夥伴精神，跨越不同地域、不同文明，不排除亦不針對任何一方；只有對接各國彼此政策，在全球更大範圍內，整合經濟要素和發展資源，才能形成合力，促進世界和平安寧和共同發展...
2017-05-16
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金正恩監督射導彈 續研核武
北韓官方傳媒報道，金正恩日前親自到現場指導新型地對地中遠程火箭「火星十二型」試射，火箭在二千一百一十一點五公里高空飛行七百八十七公里後，精確降落在預定目標範圍；並稱為免影響鄰國，特意調校較高角度試射。報道續指，試射旨在測試該枚可攜帶大型核彈頭的火箭各項技術指標。 金正恩揚言，北韓會持續研發各類核武；並表明美國本土、其太平洋地區基地均在朝鮮攻擊範圍內，警告華府勿錯估形勢，否則韓方會採取各種報復性攻擊。 聯合國安全理事會今日召開緊急會議，討論北韓再次試射彈道導彈問題。美國駐聯合國大使黑莉認為，平壤當局舉動是向韓國新總統文在寅施下馬威。
2017-05-16
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意想空間 熱狗麵包變沙發
有沒有想像過自己變成小矮人在食物中穿梭？意大利創意家具品牌Seletti近日再度推出特色創意設計，不少人愛吃的熱狗麵包化身為沙發，還有其他各種新穎枱燈，彷彿向你訴說一個個故事，為你的書桌增添朝氣，進入...
2017-05-16
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沙特俄國同意延長減產 油價四連升推高美股
油組有意延續減產期至明年首季尾的消息，刺激國際油價連升四日，攀上兩周高位，同時帶動能源股造好，成為美股升市動力。美股錄得兩連升，杜指截至四時收報20981點，升85點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收市報20981點，較上周五升85點；納斯達克指數收報6149點，升28點。標普500指數報2402點，升11點。滙控（005）美國預託證價格報68.87港元，較香港收市價升0.02港元；中移動（941）美國預託證價格報85.96港元，較香港收市價升0.41港元。 杜指漲85點 逼近兩萬一 國際油價持續造好，紐約6月期油價曾升1.82美元，升幅相當於3.8%，見每桶49....
2017-05-16
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歡送忠衛
曼城守將薩巴列達今季結束後將約滿離隊，今晚英超補賽將會最後一次在主場披甲，隊長高柏尼揚言要為這位多年戰友留下美滿回憶。適逢藍月近期攻力有保證，勢取已等放暑假的西布朗，讓球主客和讓兩球「主勝」照去馬！ （now622台、LeSports HK App周三凌晨3:00直播） 薩巴列達乃藍月由前班主他信時代收購的球員，陣中只有隊長高柏尼的資歷與他相等，後者訓令一眾後輩，要以勝仗送別這位為藍月拿下兩屆英超錦標的老將。球會更呼籲球迷今晚要為這位三十二歲守將送行︰「今晚對西布朗一戰，將會是薩巴列達的主場告別戰，球迷要向這位忠誠球員致敬。」 藍月近六輪聯賽取四勝兩和不敗，近兩輪全...
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東方快車 奢華絕輪
要數當今最奢華及最傳奇的觀光列車，必屬東方快車（Orient-Express），她經歷百多年來的盛衰，重生並易名為威尼斯辛普倫東方快車（Venice Simplon-Orient Express），網...
2017-05-16
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老公拖實陪Shopping 初孕胡杏兒行兩步見支力
前日，結婚年半的胡杏兒在社交網站宣佈懷孕好消息，李太表示最初佗B好辛苦，經常發冷又作悶想嘔，連胃口都無埋，加上首度佗B心情影響，唔覺意瘦咗幾磅，老公好心痛咁話。但o依家佗B四個月嘅杏兒佗得穩又開始習慣...
2017-05-16
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社論——還是實體店夠「穩陣」
新世代無網絡不歡，但在虛擬世界中，人們可以隱藏身份行事，網絡成為騙徒橫行之地，消費陷阱多不勝數。消費者委員會昨天公佈，過去三年網購的投訴高達二千一百多宗，今年首四個月有近一千宗，由於不少消費者中招後不作投訴，實際情況可能比想像中更為嚴重。 消委會揭發三個網上消費陷阱，其中「進化版」貨不對辦，指的是有買家上網購買高價音樂會門票，收貨時發現為平價票，消委會代為出頭追究，怎知發現網站疑「移形換影」，以域名.hk作尾，令人以為是香港網站，實際在西班牙註冊，想追討，難上加難。亦有網站貨品標價似以港元標價，買家落單後，才獲通知以人民幣計價，變相加價，買家想取消交易，網站要收取手續費，最...
2017-05-16
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旅遊拿督有利可圖
李寶利近來成績漸入佳境，繼早前在谷中梅開二度，上周日夥拍「天下為攻」再添一W，客串期暫累積六捷，他表示已入紙申請來季公司騎師牌照，正待馬會審理，現階段最重要是繼續贏馬。明晚六匹座騎，李寶利最睇好「旅遊拿督」和「英明神駒」。 「旅遊拿督」季中轉投徐雨石馬房後，表現逐漸進步，上仗跑谷草千二米首次上名，只敗在「麷院風荷」蹄下屈居第二，明晚續配李寶利出戰同程，騎者分析︰「早在年初我已兩次策騎『旅遊拿督』出賽，當時跑一千米直路賽未盡合適，落敗不足反映實力，最近馬兒在谷草千二米找到出路，剛戰後上跑第二，倘非曾被對手帶出最外疊蝕位，相信可以進一步威脅頭馬。相隔兩個星期後，『旅遊拿督』再跑...
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