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﻿ 《春嬌》票房破2900萬 千嬅「萬歲」請演員唱K

2017-05-17 列印
■千嬅和樂仔開心慶功。
■千嬅與眾演員興奮唱K。
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  《春嬌救志明》上映不夠三個星期，票房已破2,900萬元，跑贏之前兩集票房紀錄，更成為今年香港華語片票房第一位。早前楊千嬅「萬歲」，請同片演員唱K開Party，開香檳慶祝，喪唱喪跳！而全晚最搞鬼是安排了的粉紅巨乳不文蛋糕噴住煙花進場，更由余文樂操刀切蛋糕。

  千嬅在這個月不斷穿梭香港、北京、上海、廣州、哈爾濱及大連等地，跑了接近100場謝票活動，她笑說：「破咗四年前第二集嘅票房，好開心，好興奮！」阿樂揚言：「過咗3,000萬再慶功！」千嬅就叫阿樂請，他立即「志明」上身大耍太極：「唏，呢啲嘢梗係有大食大，睇你頭啦！」
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