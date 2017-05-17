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﻿Kary小產遭放料 Miki呻無辜

2017-05-17 列印
■Kary(左)和Miki久未一起露面。
■Stephy(左)和區文詩(右)上年到印尼祝賀Miki（右二）下嫁郭永淳。
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  前Cookies成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、鄧麗欣（Stephy）和區文詩（Angela），早前被指「好姊妹」關係有變。有報道指Kary早前因自己小產的消息竟遭曝光，有感是被人出賣，導致她和Miki的關係有變。

  四位前「餅女」近年由四人行，變為三人行，Kary和Miki似是「有你冇我」，未見同場現身。對於被指與Miki感情有變，Kary以短訊回應道「其實件事都過去咗，我都無再諗……做朋友好講緣份」；Miki則回應道︰「我不想為我沒有做過的事回應，謝謝！」Stephy昨稱︰「……兩個都係我嘅好朋友，只想她們開開心心！」

圖：資料圖片



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