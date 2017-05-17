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﻿佗B孫慧雪性感晒巨肚

2017-05-17 列印
■阿雪甚滿意這輯靚相的效果。
■將為人母的阿雪人比花嬌。
■阿雪昨於網上分享溫馨孕照。
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  34歲的前宅男女神孫慧雪，去年12月同拍拖4年的有米男友羅天彥（Edwin）傳「奉子成婚」，今年2月宣佈有喜，預產期為8月底。

  早前講過會影大肚寫真的阿雪，日前終於兌現，找來好友簡幗儀(Lilian Kan)幫佢搵衫兼做styling，影了一輯好滿意的「又sweet又fancy」相，阿雪道：「拍攝大肚照的過程中，最開心莫過於不用縮肚子，還可以猛吃。」相中，大肚靚媽阿雪得天獨厚，肥身肥肚唔肥面，仲有個尖下巴。其中一輯，阿雪玩得好激，疑似半裸僅用一大紮花遮掩胸前，唔知老公仔見到，會唔會詐型呢！圖：網上圖片



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