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﻿甄子丹備戰明年拍《葉問4》

2017-05-17 列印
■甄子丹夫妻恩愛赴會。
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  甄子丹昨晚偕太太汪詩詩齊出席「香港無名英雄人道大獎」頒獎禮，談到偶像于素秋離世，子丹說兒時看過她的電影，印象最深就是她和曹達華合演的《如來神掌》。

  子丹亦透露，已預留明年3月的檔期拍《葉問4》，目前正等待葉偉信寫好劇本，動作導演則為袁和平。談到日前被拍到和女兒齊欣賞韓團BTS香港演唱會，詩詩指老公因不用開工故陪女兒睇騷。
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