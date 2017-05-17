﻿「七小福」大師姐 作品逾400部 于素秋病逝美國 享年89歲

叱咤五、六十年代電影圈、主演超過400多部電影的著名武俠女星于素秋於美國時間5月12日，因肺炎離世，享年89歲。彌留期間，于素秋家人一直陪伴她走完人生最後一段路。



出生京劇世家，原名于鳳的于素秋，父親是京劇武生于占元，受到父親的薰陶，于素秋自小開始學戲，擅打脫手北派，與父親創出「雙飛」踢槍，後來不少後輩相繼模仿，14歲開始從影，是父親于占元培訓的「七小福」大師姐，而「七小福」成員包括成龍、洪金寶、元彪、元華、元奎、元彬及元秋等等。



1966年于素秋與粵劇名伶麥炳榮結婚，從此息影，並移居到美國生活，與子女及孫兒過着平靜生活，閒時打麻將為樂。于素秋最後一次現身的公開活動，是2009年專程由美國回港，出席「七小福」成立的50周年晚會。于素秋家人宣佈於美國時間5月22日下午5時至8時，於三藩市Woodlawn Memorial Park殯儀館設靈，23日中午12時出殯。



成龍對大師姐離世表示難過，「我曾講過陳志平是陳港生（成龍原名）的父親，于占元是成龍的父親，于素秋就是姐姐。她一生活得精采，留低好多作品令我們驕傲，我是她的忠實影迷及家人，我們會一直記住她，永遠懷念她。」



胡楓早年曾與她合作過兩、三部電影，他感慨謂：「年紀大都無辦法，不知幾時輪到自己。」胡楓又透露于素秋因廣東話不正，在拍戲現場有專人為她配音，她講對白時只夾口形不出聲，但觀眾都好接受。



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