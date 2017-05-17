﻿兩年半情玩完 否認涉催婚或「第三者」 唐詩詠洪永城 終認和平分手

36歲唐詩詠與33歲洪永城（Tony）拍拖近兩年幾屢傳情變，上星期女方被問及生日時男友有何表示？詩詠BB竟話「沒表示」；至於洪永城亦避談與詩詠感情，令兩人分手一事甚囂塵上。「分訊」傳足一星期，昨日(16日)即有指兩人因在婚期上未能達到共識而和平分手。直至晚上，兩位當事人分別在個人網誌夾啱時間上載「分手宣言」，二人最後一句都係感激對方「曾經為我帶來過美好的時光！」一模一樣，暫時再見亦是朋友啦！



近排，在大台熱播劇《不懂撒嬌的女人》中，飾演「A Cup港女」Cherry的唐詩詠人氣狂飆，戲內同暖男Saving(王浩信飾)甜到漏，但現實中被稱為「不能錯過的女友」的詩詠恨成家立室，卻未能用兩年半情感動到愛玩未定性的男友洪永城。有傳二人最後不「婚」即「分」，但再見亦是朋友，又已向無線報備，因男方近日趕拍台慶劇《大帥哥》，女方又忙宣傳新劇，未有即時向外界公佈「分訊」。



「曾為我帶來美好時光」



其實「詠城戀」現危機早已有跡可尋，本刊早前影到唐詩詠在中環慶生隊酒狂歡，連走兩場的她風騷笑唔停，但成晚唔見男友。加上有指「最佳女友」近日被太陽城集團高層盧啟邦狂追，而周刊又影到洪永城一支公開餐，其間他愁爆皺眉狂玩手機，疑似發短訊「箍煲」。昨日傳出兩人正式分手的報道後，本報即時致電兩位當事人，但二人均已轉駁至留言信箱，記者再whatsApp他們，分手男女睇完訊息後一直「上線」，不過未作回應。



直至昨晚7時許，男女主角原來夾好晒撰寫「分手宣言」，幾乎同一時間在各自的個人網誌發文。Tony先否認因「婚期」和有「第三者」的報道；而女方亦謂「要開始一段感情很難，放底一段感情更難。」兩人異口同聲表示選擇以另一種方式相處，做回好朋友。而且文末齊感激對方「曾經為我帶來過美好的時光！」明顯夾好晒篇文先出，真係仲係朋友囉！



另外，好友黃翠如昨晚獲悉洪、唐分手後表示：「作為朋友，只希望他們開心就好，一切也支持。」