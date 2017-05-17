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﻿洪永城 衰花心

2017-05-17 列印
黃翠如 ■被外界公認為最襯的一對。兩人成日合作，男方被指對女神未死心。
蔡思貝 ■早前，拍《味想天開》玩埋而傳緋聞，近日二人又合拍《大帥哥》。
舊愛Bird Tse ■１６年中，有傳男方趁女友出埠拍旅遊特輯，同舊愛兼鍾舒漫形象指導Bird Tse翻撻。
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　　查實「詠城戀」熱戀其間，不時傳出洪永城溝女緋聞，但詩詠始終一條心。
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