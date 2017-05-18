﻿《射鵰英雄傳》熱播 足本原聲版myTV SUPER逐步登場

今年初，製作費達二億人民幣的新版《射鵰英雄傳》在內地播出時大獲好評，本周一TVB首播收視達27.3點，觀眾人數有177萬。雖然《射鵰》被無限改編成電影或電視劇，但今次仍吸引到觀眾捧場全因故事忠於原著，劇組又走勻中國多個地方以實景拍攝。而飾演郭靖和黃蓉的楊旭文及李一桐令人眼前一亮，加上有型佬苗僑偉和呂良偉助陣，再配合83年首部《射鵰》主題曲《鐵血丹心》，香港人的集體回憶返晒嚟。52集的足本原聲版由即日起至本月30日，陸續在myTV SUPER上架，想原汁原味煲劇記得留意上架日期。



TVB的外購劇一向甚有水準，繼之前播映的《無心法師》、《武則天》和《瑯琊榜》後，由郭靖宇監製、蔣家駿執導的新版《射鵰英雄傳》亦同樣受歡迎，因製作認真，除了劇組98個演員，還有逾10萬人次的群眾演員，甚大陣仗。而在特技大行其道的年代，監製選擇歸於原始，從浙江到甘肅跨越多地取景，包括仙都、通湖草原、沙漠、黃河石林、天祝草原及原始森林等，還去了江南水鄉；而牛家村、醉仙樓、法華寺和蒙古大漠等場景亦是由實景搭建，武打場面更是真人上陣，監製坦言即使特效再好，仍不及實景實打咁好Feel。



配搭有新鮮感



拍攝時間長達半年，由於此劇起用90後的年輕演員，所以沒有檔期上的負擔，難得由全部新人孭飛，觀眾反而眼前一亮。楊旭文演郭靖夠憨直、李一桐做黃蓉就調皮嬌俏、陳星旭演楊康夠攻於心計，而孟子義做穆念慈又夠一往情深；加上有「三哥」苗僑偉的參與，他是相隔34年後再次演出《射鵰》，由風流倜儻的楊康，改頭換面成「東邪」黃藥師，型到震，還有呂良偉演「一燈大師」同樣夠親切。



男女主角出色



現年23歲的楊旭文，畢業於中央戲劇學院表演系，他曾被著名導演馮小剛大讚態度認真。今次他靠自己實力試鏡成功，當知道飾演郭靖一角，除了翻看83年由黃日華主演的《射鵰》，他亦將劇本研究透徹、熟讀台詞，還提前習武，他笑言拍攝期間受了不少皮肉之苦，不過就得到很多寶貴的經驗。而26歲的李一桐，畢業於北京舞蹈學院中國民族民間舞系，雖然2015年才入行，但作品套套收得，今次更被稱讚演活黃蓉，演技備受肯定。



新舊場口融合



此劇另一特點是忠於原著，好像有一幕講黃蓉靠在郭靖的肩膀上，郭靖看着黃蓉說：「蓉兒的睫毛可真多，讓我數數有沒有天上的星星多。」這場戲在原著是有的，但在以往版本都未出現過，值得一看。劇中還幕幕經典，例如郭靖與歐陽克一同到桃花島提親鬥才藝；郭靖與黃蓉共探《九陰真經》後療傷，以及郭靖對決洪七公和黃藥師勝出等等都令大家回味無窮，想一看再看。



撰文：李佩儀