 Advertisement
  • 2017年5月18日 星期四
  • 25º
  • 83%
熱門： WannaCry周浩鼎于素秋譚仔羅嘉瑞

日報新聞 > 娛樂

﻿《射鵰英雄傳》熱播 足本原聲版myTV SUPER逐步登場

2017-05-18 列印
默契十足 ■楊旭文（右）和李一桐首次合演郭靖和黃蓉，既合拍又有默契。
一往情深 ■孟子義飾演的穆念慈對陳星旭飾演的楊康一往情深，最終二人也能成婚。
劇中搶鏡 ■苗僑偉飾演的黃藥師又型又Man，在劇中甚為搶鏡，絕不遜色於一班年輕演員。
結拜兄弟 ■郭靖和楊康為一齊報殺父之仇，決定結拜為兄弟。
努力習武 ■郭靖在劇中是一代大俠，故楊旭文開拍前要努力習武。
運功療傷 ■呂良偉飾演一燈大師，他幫黃蓉用一陽指療傷，完事後也虛弱暈倒。
演活黃蓉 ■有指李一桐演活黃蓉一角，因而獲得「桐蓉兒」的稱號。
抽空來港 ■昨日，苗僑偉陪同李一桐及陳星旭到香港文化博物館的金庸館參觀，總館長盧女士，TVB節目及製作副總經理杜之克先生及館長林先生特別致送紀念品給他們。
Previous Next

　　今年初，製作費達二億人民幣的新版《射鵰英雄傳》在內地播出時大獲好評，本周一TVB首播收視達27.3點，觀眾人數有177萬。雖然《射鵰》被無限改編成電影或電視劇，但今次仍吸引到觀眾捧場全因故事忠於原著，劇組又走勻中國多個地方以實景拍攝。而飾演郭靖和黃蓉的楊旭文及李一桐令人眼前一亮，加上有型佬苗僑偉和呂良偉助陣，再配合83年首部《射鵰》主題曲《鐵血丹心》，香港人的集體回憶返晒嚟。52集的足本原聲版由即日起至本月30日，陸續在myTV SUPER上架，想原汁原味煲劇記得留意上架日期。

TVB的外購劇一向甚有水準，繼之前播映的《無心法師》、《武則天》和《瑯琊榜》後，由郭靖宇監製、蔣家駿執導的新版《射鵰英雄傳》亦同樣受歡迎，因製作認真，除了劇組98個演員，還有逾10萬人次的群眾演員，甚大陣仗。而在特技大行其道的年代，監製選擇歸於原始，從浙江到甘肅跨越多地取景，包括仙都、通湖草原、沙漠、黃河石林、天祝草原及原始森林等，還去了江南水鄉；而牛家村、醉仙樓、法華寺和蒙古大漠等場景亦是由實景搭建，武打場面更是真人上陣，監製坦言即使特效再好，仍不及實景實打咁好Feel。

配搭有新鮮感

　　拍攝時間長達半年，由於此劇起用90後的年輕演員，所以沒有檔期上的負擔，難得由全部新人孭飛，觀眾反而眼前一亮。楊旭文演郭靖夠憨直、李一桐做黃蓉就調皮嬌俏、陳星旭演楊康夠攻於心計，而孟子義做穆念慈又夠一往情深；加上有「三哥」苗僑偉的參與，他是相隔34年後再次演出《射鵰》，由風流倜儻的楊康，改頭換面成「東邪」黃藥師，型到震，還有呂良偉演「一燈大師」同樣夠親切。

男女主角出色

　　現年23歲的楊旭文，畢業於中央戲劇學院表演系，他曾被著名導演馮小剛大讚態度認真。今次他靠自己實力試鏡成功，當知道飾演郭靖一角，除了翻看83年由黃日華主演的《射鵰》，他亦將劇本研究透徹、熟讀台詞，還提前習武，他笑言拍攝期間受了不少皮肉之苦，不過就得到很多寶貴的經驗。而26歲的李一桐，畢業於北京舞蹈學院中國民族民間舞系，雖然2015年才入行，但作品套套收得，今次更被稱讚演活黃蓉，演技備受肯定。

新舊場口融合

　　此劇另一特點是忠於原著，好像有一幕講黃蓉靠在郭靖的肩膀上，郭靖看着黃蓉說：「蓉兒的睫毛可真多，讓我數數有沒有天上的星星多。」這場戲在原著是有的，但在以往版本都未出現過，值得一看。劇中還幕幕經典，例如郭靖與歐陽克一同到桃花島提親鬥才藝；郭靖與黃蓉共探《九陰真經》後療傷，以及郭靖對決洪七公和黃藥師勝出等等都令大家回味無窮，想一看再看。

撰文：李佩儀
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd