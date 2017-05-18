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﻿年花50萬供堂妹英國讀書 蔡卓妍每月支出龐大

2017-05-18 列印
■阿Sa供性格內向嘅堂妹去外國讀書，希望佢出去見識吓。
■懷孕5個月的楊洛婷拖老公出席活動。
■真空上陣嘅衛詩雅強調做足安全措施。
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        蔡卓妍昨日出席名店開幕活動，對於經常出席有關活動獲贈唔少手袋，阿Sa表示會同媽媽分享，仲爆媽媽收到免費禮物最開心。因為要供樓、供車、家用、女傭費及飼養寵物費用，阿Sa每月支出費好大條數，近年更要供養堂妹到英國讀書，年花約50萬。

        阿Sa話︰「我後生嗰陣都想去外國讀書，但家裏條件負擔唔到，而堂妹藝術同繪畫有天份，唔應該浪費。」阿Sa補充，最重要堂妹開心，讀書反而係其次。

擔心票房而失眠

  衛詩雅咳足一星期也未痊瘉因而影響睡眠，唔覺意瘦咗。另外她好緊張新片《失眠》優先場之票房，笑言因而失眠，更成日好似睇股票咁Mark實個票房，她說︰「當發現爆滿時，好似中六合彩咁開心。」
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