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﻿阿仔未出世懷巨物 Bob話似神龍個頭

2017-05-18 列印
■有傳楊明同女藝人表現親暱，莊思明話男友好交帶，絕對信任佢。
■扮鬼扮馬係阿Bob強項。
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  好快又做爸爸嘅林盛斌又有戲拍，昨日同王君馨、莊思敏、莊思明及梁烈唯出席新片《醉爆閨密》開鏡拜神儀式，帶上長假髮嘅阿Bob飾名DJ兼夜場媾女王，佢仲話同女拍檔有親熱戲。

  日前阿Bob上載懷孕太太的超聲波照，未來Bob仔身懷巨物，阿Bob說︰「好大呀，我睇超聲波照時見唔到其他嘢，只見到神龍嘅龍頭，總之好威武啦。」唯唯忍唔住笑佢︰「係咪臍帶呀？」另唯唯說待太太身體復元，才考慮是否追多個小孩。
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