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﻿郭羨妮爆囡囡好貪靚

2017-05-18 列印
■郭羨妮買咗棉花糖機送畀囡囡做生日禮物。
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        郭羨妮出席護膚品活動時透露會邊教囡囡做功課邊敷Mask，坦言教女有時好勞氣，所以一有火就行開冷靜吓。另她爆5歲囡囡已經好貪靚，有時會拎佢嘅化妝品嚟玩，所以如果學校有表演，佢都會幫囡囡化妝滿足對方。

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