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﻿Taylor被爆秘撻《比利》Joe

2017-05-18 列印
■Taylor被揭再有新戀情。
■Joe去年主演《比利‧林恩》成名。
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　　美國小天后Taylor Swift情史多籮籮，自去年與「邪神洛基」Tom Hiddleston分手後，昨再傳出她秘戀李安執導電影《比利‧林恩的中場戰事》的英國男星Joe Alwyn數月。據英國《太陽報》報道，Taylor為保密戀情，私下外出時也會戴上假髮掩人耳目；加上因Joe仍與家人同住位於倫敦的寓所，故Taylor特意在當地租住寓所，更出動其私人飛機與男友拍拖。圖：資料圖片
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