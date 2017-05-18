﻿洪永城稱年初醞釀分手 唐詩詠灑淚 否認有新歡

洪永城與唐詩詠拍拖兩年多，前晚在社交網宣佈「分訊」，洪永城昨親自開腔回應分手感受，稱兩人只因性格不合，今年初已醞釀分手，與結婚及「第三者」等傳聞無關；他又力證詩詠仍是單身，拒信女方已另結新歡。唐詩詠昨晚現身時，就激動落淚否認種種不實傳言。本報記者



洪永城前晚承認與拍拖兩年多的女友唐詩詠（Nataile）分手，昨出席新節目《退休地圖》記者會。洪永城全程表現寬容，偶爾露出苦笑，坦承與詩詠宣佈「分訊」後心情難免不好，但只能選擇向前行。



洪：詩詠目前是單身



洪永城稱與詩詠拍拖期間會嗌交及意見不合，雙方曾嘗試挽救感情，最終決定做回朋友，他又拒明言分手時間，只謂年初已醞釀分手，兩人雖曾談過婚期，但分手不涉及「第三者」及結婚問題，只是性格不合，又避談誰先提出分手，「冇話邊個飛邊個。（傳你被飛？）傳聞啫！（有可傾到喊？）傷心一定有，但唔一定要流淚先係傷心。」



詩詠反擊貪錢傳言



近日有傳詩詠與太陽城集團高層盧啟邦秘密拍拖一個月，洪永城道：「以我所知，Nataile目前是單身……（你在這段感情中有做錯事嗎？）邊個冇做錯過事呢，但我覺得自己專一。」



詩詠昨晚現身開工，受訪期間講到眼紅紅兼落淚。她澄清只在一個生日會上見過盧先生，對方在一個晚宴上邀她合照，當時她並不認識對方，只算是普通朋友，不知為何傳出奇怪的傳聞。



談到看見有報道指她貪錢、被包養，詩詠隨即忍不住哽咽，直言入行十多年，已用行動告訴大家她用甚麼人生態度去生活，她強調自己從不是貪錢的人，以後都不是，「愛情就是愛情」，傳聞對她很不公平、很有傷害性，不要再擺太多人入她的感情世界！她不禁聲淚俱下說，雖然明白「食得鹹魚抵得渴」，但傳聞作得這麼誇張，所以她不可以不出聲！



至於洪永城的「前情敵」馬國明昨透露，詩詠日前將「分訊」告訴他跟林子善，談到有網友想他追求詩詠時，馬明大笑道：「嘩！唔好辣埋我。（擔心被翻炒緋聞？）相信唔會，唔好拉我落水啦！」