 Advertisement
  • 2017年5月18日 星期四
  • 25º
  • 83%
熱門： WannaCry周浩鼎于素秋譚仔羅嘉瑞

日報新聞 > 娛樂

﻿陳瀅駕鐵騎翻車有餘悸

2017-05-18 列印
■笑逐顏開的陳瀅任影唔嬲。
■陳瀅等舉杯慶祝開幕。
Previous Next

　　陳瀅昨以性感Look出席一開幕活動時，自言夏天已到，不介意性感示眾，「全裸都嘗試過啦！我曾在外國讀書，不會感到暴露。」至於可想過再出寫真集？陳瀅說早前揚言若劇集《全職沒女》收視過30點會出寫真，但最終未達標，唯有寄望下套劇了。

　　陳瀅近日為客串劇集《誇世代》學揸電單車，但有兩次驚險事件令她留下陰影，「第一次係揸『綿羊仔』時踩油太勁，搞到翻車，足足一個月行唔到路，另一次係我坐黃又南揸嘅車，坐上去失平衡跌倒，所以真的有啲怕！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd