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﻿胡楓：Joe Junior通咗三條血管

2017-05-18 列印
■Joe Junior被指手術後情況很好。資料圖片
■(左起)羅蘭、胡楓和何守信甚老友。
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　　胡楓(修哥)、羅蘭、游學修和顏卓靈等，昨日齊為合作的港台廣播劇《廿年》錄音，同場還有擔任主持的「金牌司儀」何守信，修哥圍讀劇本時鬼馬爆肚兼甩嘴，全場為之捧腹！修哥自嘲「口齒不清」，錄廣播劇對他來說有難度。

　　談到老友Joe Junior日前入院接受「通波仔」手術，修哥指Joe Junior情況甚好，醫生一次過幫他「通咗三條血管」，待他離開深切治療部病房後才會去探望。
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