﻿鄧月平自爆遇軟飯王 林芊妤氣憤「被包養」

林芊妤為奇妙電視新節目《吾男吾女》擔任主持，頭炮率先自爆經常有人想包養她，嘉賓鄧月平則表示屢遇軟飯王，「為借錢，阿爺死兩次都講得出！」



頭集主題探討「軟飯王」和「被包養」題目，林芊妤自爆曾被豪送手袋和請吃飯，想包養她的人不乏有錢男和有婦之夫，年紀最大的更屆50多歲，她氣憤地說：「遇上呢種人好鬼激氣，真係想大巴大巴車埋去，如果兩情相悅，就算求其泡碗杯麵畀我都覺得sweet！」嘉賓鄧月平直言屢遇藉口多多的「軟飯王」，她說：「通常佢哋會話等錢使，借住先，最後梗係無還啦！我唔係錢多，但我好要面，所以會照借！」至於有冇被提出過包養？她續說：「好多啦，通常會私信問，我就會po出來等大家公審！」