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﻿受父影響愛上西裝 周國豐 開一站式西裝店圓夢

2017-05-19 列印
■周國豐新店除了幫客人度身訂造西裝，亦有剪髮服務，並可到酒吧飲嘢傾偈。
■新店除了西裝，還有Semi-Formal服飾和便服，夏天仲有泳褲賣。
周啟邦
■店內出售著名的意大利領呔品牌E. Marinella，有多款供顧客選擇。
■店內也有多款皮鞋，供客人配襯不同款式的西裝。
■Barber Shop專為男士理髮。
■上層是酒吧，有紅酒、威士忌和Cocktail等，還有小食。
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        已故大律師周啟邦的獨子周國豐（Brandon），12年開始經營牀褥生意，之後連律師都唔做，15年在鴨脷洲開設生活品味概念店，不過他真正的夢想是開西裝專門店。這緣於他受父親周啟邦對衣着講究的影響，加上他愛着西裝，對西裝又有一定研究。兩年前他決定著手籌備，恰巧認識了拍檔Roger，對方除了愛Fashion，做開酒業生意的他，提議引入日本著名酒吧和韓國Barber Shop，做一站式的服務。位於中環的新店「Attire House」今年初正式開舖，Brandon稱生意不俗，現時他每天都會返舖頭巡視，希望生意盡快上軌道。

周國豐表示爸爸教懂他很多着衫的心得，加上在英國返學要時常着西裝，所以對西裝特別有興趣。回港後他成為大律師，更加要日日着西裝，令他更熱愛和花心機去研究。8年前他有意在港開店，便到英國西裝街搵裁縫傾合作，但因裁縫們覺得連本地生意都做唔切，便拒他於門外。至近年亞洲巿場需求大增，Brandon又再試吓，今次就順利得多，他還到法國、意大利和日本，前後見過二十幾個裁縫。他大讚：「人手造嘅西裝注重質量，又Fit到你身形，雖然時間係耐啲，分三次度身，但會根據你身形畫一個屬於你嘅Pattern，可以話係獨一無二，好似件藝術品咁。」

唔諗幾時回本

　　15年他著手籌備新店時認識了Roger，他同樣鍾意男裝，兩人一拍即合。「當時Roger同日本銀座間Bar High Five酒吧嘅老闆有啲交情，同時又發掘咗間韓國著名嘅Barber Shop，佢話可以做個一站式嘅Gentleman concept。」Brandon好同意。但由於一間舖要將三個元素放埋一齊有難度，幸好搵到兩層店舖，解決了設計上的問題。現時他每天都會返舖頭，他表示：「Roger傾生意多，我就Creative多啲如入咩貨、啲嘢點擺，甚至畀啲Marketing嘅Idea，大家分工合作。」

採訪：李佩儀
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