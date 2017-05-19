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﻿阿澤私房菜

2017-05-19 列印
■杜媽媽喜歡羊，所以母親節就整羊啦。
■用朋友送嘅蝦膏自製沙爹醬，仲請番對方食。
■用鄭中基送嘅 slow cooker 超慢煮8小時「娘惹哩腩煲」。
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　　杜汶澤煮嘢食好踏實，無鐵粉唔扮嘢，仲要啲餸入面好有愛。
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