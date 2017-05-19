﻿黃心穎無意加速「私有」馬明

唐詩詠與洪永城情變，有網友即提議馬國明趁機追求唐詩詠；心穎昨日出席活動時，被問到可會向緋聞男友馬明大興問罪之師？她說：「完全沒有這件事，（有呷醋嗎？）如果這樣也呷醋，我就不是一個好女仔。」



心穎又重申與馬明還未開展戀情，至於會否為了杜絕太多傳聞而加速將馬明「私有化」？她謂：「不會因為人家的說話而去做甚麼啦！」對於馬明跟詩詠劃清界線，似向她派定心丸，心穎說：「他們始終是朋友，唔需要劃清界線，我看到詩詠的新聞也感心噏，見到她哭了，自己也被寫過很差的事，所以很體諒她。」