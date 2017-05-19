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﻿王君馨訓練未婚夫擺Chok樣

2017-05-19 列印
■王君馨近日忙於籌備婚禮。
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　　將於7月11日出嫁的王君馨昨日出席嫁喜禮餅活動，穿上火紅露背晚裝的君馨坐花轎出場，活動上她自爆跟未婚夫Daniel於12年前相識時是一見鍾情，被對方善良的眼神所吸引。

　　君馨透露打算於「520」相近的日子過大禮，因為感覺甜蜜。至於婚紗方面，由於布料由巴黎直送到港，故設計上較需時。

  君馨又說因未婚夫性格害羞，笑起來樣子尷尬，所以近日訓練他擺Chok甫士，稍後影婚照可用得着。
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