﻿性感女星「胸襲」康城紅氈 范冰冰密實現身任評審

第70屆康城影展於香港時間昨日凌晨開幕，擔任評審的內地女星范冰冰收起性感，以一襲藍色紗長裙與評審團主席艾慕杜華等進場。其他女星就以性感打扮「胸襲」紅地氈，尊尼特普女兒Lily-Rose Depp更凸點現身，十分吸睛。



由於近年法國接連發生恐襲事件，今年康城影展明顯加強保安，除了加裝550個閉路電視外，亦在會場外設置400個高度及肩的混凝土屏障，防止有汽車撞入人群。



影展在昨日凌晨開幕，評審團主席、西班牙鬼才導演艾慕杜華率領內地女星范冰冰、荷李活影星韋史密夫、謝茜嘉卓婷及南韓導演朴贊郁等人現身開幕禮紅地氈，陣容鼎盛。范冰冰摒棄過往常以中國色彩如龍袍裝及花仙子等浮誇Look亮相，反而挑選了藍色密實的長紗裙，切合評審身份。



開幕電影是由瑪莉安歌迪娜主演的法國片《Ismael’s Ghosts》，亮相紅地氈的還有尊尼特普17歲囡囡Lily Rose Depp，人氣索模Bella Hadid、影后蘇珊莎朗頓、奧瑪花曼、楊紫瓊及Elle Fanning等。



紅地氈往往是女星的另一個戰場，Lily Rose Depp以希臘風白裙現身，更凸點人前。索模Bella Hadid露胸戴上180卡藍寶頸鏈，認真搶鏡；而蘇珊莎朗頓及奧瑪花曼亦以低胸行地氈。



今屆康城因有兩部屬網上串流平台Netflix的電影入圍而引來爭議，大會曾指因這兩部電影並沒有在戲院上映，所以不能爭獎，幾經爭拗最終大會妥協。而評審主席艾慕杜華在出席記者會時先稱讚不同平台的貢獻，但就不應取代戲院；他個人認為獎項不應頒予一部不在戲院上映的電影。而有份拍攝Netlfix作品的韋史密夫就持相反意見，指在家中或戲院睇戲並無衝突，是兩種不同的娛樂，看來在評審方面二人有排拗。



另外，洪金寶與洪天明首次兩父子攜手亮相行康城紅地氈，感覺上特別有意義。











