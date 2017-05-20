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﻿EXID下月襲港開騷 Hani寫中文冧粉絲

2017-05-20 列印
■EXID將於下月來港會粉絲。
■Hani騷小蠻腰跟粉絲打招呼。
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  韓國女團EXID將於下月17日襲港，於九展Star Hall舉行《EXID ASIA TOUR in HONG KONG 2017》首個粉絲見面會，除了因「甲狀腺功能亢進」需停工休養的率智外，Hani、正花、LE、慧潾昨提早向港迷打招呼，她們更誠意十足，親筆寫下全中文的問候內容約定粉絲，而Hani更「派心」冧港迷呢！

  另外，正花昨亦公開自己翻唱IU新歌《Through the Night》的影片，她表示很喜歡IU的歌曲，早前在電台節目上唱了一小段後，獲不少粉絲要求她翻唱，故昨特別選擇於為粉絲而設的「請為我做」環節中，實現他們的願望。
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