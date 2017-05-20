﻿出情歌EP唱過往經歷 Twins保證唔會爭仔反目

組合Twins成軍16年，成員蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）由拍檔變成好姊妹，下月中兩人將合體推出《花約》EP。仍屬單身的兩人自爆有人追應該唔會楔灶罅，問到會唔會好似傳聞中Super Girls成員為爭仔而反目？阿Sa即耍手擰頭保證唔會：「我有潔癖，唔會接手好朋友嘅嘢，諗起都覺得好污糟呀！」阿嬌就話大家口味唔同，唔會爭。兩人仲幻想到時孖公仔行婚禮，不論時間、金錢都會慳好多。



新EP主打情歌，當中《有約》及《失約》MV分上下集來拍，男主角慘被車撞死，阿嬌無奈控訴：「我唔明點解次次男主角都被車撞死，之前同羅力威拍微電影《星星的眼淚》又係咁，我都唔想個結果係咁，一切由導演決定。」問到兩人演繹情歌時可有勾起過往的傷痛經歷？兩人異口同聲話唔會，阿Sa認真說：「有啲嘢過去咗就成為歷史，唔使刻意去諗，做戲又好唱歌又好，呢啲感覺自自然然會走出嚟，因為經已融入感情。其中《失約》係講timing，我相信自己會搵到另一半，唔會孤獨一生。我有司機、有事業、有財富，可以照顧到自己唔使『收兵』。」阿嬌附和說：「咁我都冇唔開心，我好樂觀，唯一係讀書時期交往嘅男朋友年前被發現伏屍住所，死咗一段時間先被發現，咁年輕就離開真係有啲心痛。」阿嬌o依家好享受人生，做自己有興趣嘅事，就算單身都不怕寂寞，不過，最搞笑老闆楊受成經常同佢講：「唔好成日亂咁媾仔！」



同前度有聯絡



至於兩人同前度係咪再見亦是朋友呢？阿嬌直言睇分手性質：「其實我唔記仇，所以有啲都keep住聯絡，有出嚟飲下嘢，唯獨有個人就……哈！佢幾勁呀！」阿Sa即開解說：「算啦！不過我除咗同初戀男友keep番聯絡，其他都冇交往，除非我結咗婚啦，（再做人夫的鄭中基呢？）唔會啦，因為我都未結婚，尤tmm其呢行都幾敏感，有時會有口難言。」



採訪：方騫平



化妝：Circle Cheung & Yannes lee@ndnco.co



髮型：Keith Wong、KateShek@Hair Culture



服裝：Ellery from 10thshop



場地：帝樂文娜公館