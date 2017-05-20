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﻿篤波宣傳火氣重 陳奕迅寸周董小器

2017-05-20 列印
■Eason一向玩得癲，篤波期間跟那英用手機跟另一音樂人劉歡facetime鬥嘴。
■周董輸波鬧爆那英，即被Eason寸小器。
■為宣傳新節目，Esaon約埋周董篤波較量，其間兩人針鋒相對。
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  陳奕迅（Esaon）將聯同周杰倫（周董）及那英為內地選秀節目《中國新歌聲》第二季擔任導師，日前三人拍片宣傳新節目，兩地天王在桌球枱上互片鬥嘴，場面搞笑！一桿入洞便「鬆毛鬆翼」的Eason，第二球卻失準撻Q，但仍死撐是「以退為進」給周董下馬威。同樣一擊即中的周董，第二球吩咐那英用手指做架桿，卻打唔入，他即抱怨那英「晒V」手勢累事。混戰一輪後，多入一球的Eason即得戚地「睥實」周董，令對方嬲爆爆要飲酒降火，Eason見狀便鬼馬地用廣東話說：「外賣仔，買埋我哋嗰份噃！小器鬼！」似是而非的大龍鳳成功引起網民關注。



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