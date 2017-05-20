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﻿彭于晏有機角逐上海影帝

2017-05-20 列印
■彭于晏為演活傳奇「神槍手」一角，不惜拋棄帥哥形象。
■彭于晏大讚許鞍華愛接受挑戰，比男生更有氣概。
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        由許鞍華執導，以香港淪陷三年零八個月作背景的電影《明月幾時有》將於7月6日在港上映。電影近日獲選為上海電影節開幕電影並入圍「金爵獎」，成為本年度唯一一部入圍的華語電影，而周迅、彭于晏、霍建華等人更有機會角影后影帝項目。

  首次演文藝片的彭于晏坦言跟許鞍華合作獲益良多，飾演40年代傳奇「神槍手」劉黑仔的他，為演出角色神髓，除研讀《劉黑仔傳》做足功課外，還在體形膚色，甚至牙齒指甲等細節都模彷得貼切出神，難怪獲許鞍華讚賞有加：「劉黑仔有勇有謀，擅長扮演各種角色，而彭于晏是一個全能型的演員，由他來演再適合不過。」
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