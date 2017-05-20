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﻿黎耀祥北望神州搵食

2017-05-20 列印
■黎耀祥跟同樣獲獎的郭可盈分享湊仔經。
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  三屆「視帝」黎耀祥最近應邀到蘇州出席《第22屆華鼎獎》頒獎活動，獲大會頒發「十年全國觀眾最喜愛的影視明星獎」的他透露，早幾年大會也曾聯絡他，惟當時無法抽身到場領獎。祥仔表示這次得獎感到好開心，除演技再次受肯定外，更是一個開始，因他將會開拓內地市場，他說：「內地觀眾好鍾意看香港的劇集，不過我們好少返內地做宣傳，今次可以近距離與內地觀眾見面好有親切感，而曝光機會對我返內地發展亦有幫助，未來我會安排較多時間返內地工作，現時各方面工作也在接洽中。」祥仔認為是時候嘗試另一個市場，由於兒子已長大出國讀書，加上多年累積的演戲經驗及名氣，始終內地市場好大，期望作多元化發展。



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