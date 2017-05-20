﻿相隔13年再踏康城谷戲 木村拓哉「變髮」劣評如潮

在吳哥窟旅行的時候，導遊常常會提到赤柬肆虐柬埔寨的話題，那是柬埔寨人抹不掉的傷痛。 赤柬政府統治了柬埔寨不過三年，柬埔寨死了三百萬人，這些人是殺死和餓死的，碰到的當地人，幾乎每一個都可以說出自己家裏或者近親之中，在那三年中死了多少人。 殺人的方法千奇百怪，用鋤頭砸死，綁著扔進河裏餵鱷魚而死，用棕桐樹葉的鋸齒鋸喉而死，嬰孩用刺刀刺死，凡此種種，如果被槍斃，已成了最「舒服」的死法。當地人說起這些，猶如在說噩夢，他們說在那個年代，殺個人就如殺豬殺狗，男女老少都不是人，性命朝不保夕，不是被人殺死，就是被趕去森林裏，沒法生存的，活活餓死。 人性的殘忍暴戾，在柬埔寨人的嘴裏像流水帳一樣...

2017-05-20