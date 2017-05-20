﻿相隔13年再踏康城谷戲 木村拓哉「變髮」劣評如潮

木村拓哉曾於2004年憑王家衛執導的《2046》入圍康城影展競賽片而首次踏足康城，今年木村主演三池崇史執導的《無限之住人》入圍非競賽電影，相隔13年重踏康城紅地氈。
前晚木村偕三池導演及女主角杉咲花出席《無》片記者會，昨晨再亮相電影首映禮；木村在紅地氈被問到用了多少時間準備動作戲份，他用英語夾雜日語表示不需要，因自己15歲時有練過劍道，可以應付劍客的角色。向來是潮流指標的木村在記者會上的一頭鬈髮被網民大彈，有人笑他的髮型似吳宗憲，又有人覺得似湯家驊，到紅地氈時才回復型仔樣。
另外，主競賽單元入圍電影《童幻逆緣》前晚舉行首映，主角茱莉安摩亞及米雪威廉絲等出席。另一部俄羅斯競賽片《Loveless》亦舉行首映，性感女星Emily Ratajkowski穿上黑色透視、心口開窿晚裝示人，搶盡風頭。
Netflix入圍主競賽單元的電影《玉子》前日被評審團主席艾慕杜華稱不願給獎這部電影，昨日電影舉行記者會，演員泰迪史雲頓與導演奉俊昊等亮相，泰迪強調參展並非為攞獎，只是想世界可以看到這個作品。
今屆影展發生一宗悲劇，韓國釜山電影節副主席金智奭日前抵達康城，惟於當地時間18日晚被發現猝死，享年57歲。
本報記者