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﻿陳凱琳考慮寶島嫁鄭嘉穎

2017-05-20 列印
■陳凱琳曾險些在韓國遺失護照。
■陳凱琳與鄭嘉穎感情穩定。資料圖片
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  陳凱琳（Grace）昨到鑽石山出席一台灣旅遊節發佈會，講到男友鄭嘉穎曾於台灣走紅，Grace稱略有所聞，更希望可跟他重遊台灣尋找「那些年」，畢竟男友曾於當地生活過，可帶她品嚐地道美食。記者即建議兩人於台灣結婚，Grace聞言表示：「等我考慮下先。」

  另外，談到無線老闆陳國強日前於挪威坐直升機發生墮海意外，幸無大礙已返港，Grace稱未有所聞，由於不太了解事件，故不會主動慰問對方。至於旅遊時可曾遇上驚險之事？她坦言曾於韓國機場準備返港時，發現遺失護照，最後發現原來是遺留在退稅的櫃台，終有驚無險。
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