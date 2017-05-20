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﻿與外籍女模和平分手 猷啟低調結束一年情

2017-05-20 列印
■猷啟與Angelika曾經有影皆雙。資料圖片
■猷啟感謝Angelika給他值得懷念的回憶。網上圖片
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　　賭王何鴻燊兒子何猷啟（Orlando）之前公開與以色列籍女友、索模Angelika的戀情，Angelika去年更坦認與猷啟同居，今年情人節也曾在社交網放閃，惟猷啟今個月生日與胞姐超蓮一齊慶祝，Angelika沒現身生日會。

　　昨日傳出猷啟情變，事緣他在凌晨於網上post了一張水珠照片，又寫上感謝過去一齊擁有奇妙及值得懷念的日子，而Angelika也刪掉社交網上的猷啟照片。猷啟昨日向傳媒坦承已分手，結束約一年戀情，「我們是和平分手，大家都覺得應該分開，但想低調處理，顧及大家感受，所以一直無講出來，直到現在才浮上面講給傳媒知。」
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