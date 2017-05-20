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﻿去到邊 做到邊

2017-05-20 列印
■去年，在馬爾代夫同陽光玩遊戲時，單手撐地、腳撐牆，扮蜘蛛俠。
■月前，大馬之旅在酒店倒立。
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　　Coffee自14年考到瑜伽教練牌後，即以私人教授方式成功賺取第一桶金，其後出trip都愛隨時隨地大晒瑜伽功架。
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