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﻿仲間由紀惠脹爆 嚴重走樣

2017-05-22 列印
        曾演出人氣日劇《我Miss係大佬》系列走紅的女星仲間由紀惠，2014年與較她大13年的性格男星田中哲司結婚，婚後仍有繼續拍劇及擔任主持工作。仲間於今年3月時曾現身於宣傳活動，當時仍留有一把招牌長髮的她，已被指發福不少。前晚仲間為音樂節目《Music Fair》擔任主持，剪短了頭髮的她，除脹爆現身外，更被指「面目全非」嚴重走樣！

  現年37歲的仲間，突然變成大媽，成為網上熱話，有網民稱完全認不出是她，更指仲間的髮型令她走樣，更有網民笑稱：「她為何突然變了Pizza面？」





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