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﻿SHINee趁「520」冧粉絲

2017-05-22 列印
■SHINee在亞博開騷，又唱又跳。
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        韓國組合SHINee前晚在機場博覽館舉行演唱會，對差不多相隔5年才再在港開騷的5位成員，對台下粉絲表示歉意，又承諾下次再見面時間不會太長。由於SHINee成軍快9年，台下粉絲在5人到後台換衫時，全場大合唱韓文生日歌送給偶像。其後SHINee再出場時表示，於後台聽到生日歌也摸不着頭腦，不停在想是哪位成員生日？趁「520」（國語諧音我愛你）這個日子，成員Key和珉豪前晚不停做手勢又送上國語「我愛你」大冧粉絲。
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