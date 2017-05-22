 Advertisement
  • 2017年5月22日 星期一
  • 25º
  • 89%
熱門： 陳國強唐詩詠周浩鼎 WannaCry 鷹君

日報新聞 > 娛樂

﻿克勤助梁榮忠重返TVB

2017-05-22 列印
■克勤和梁榮忠齊為TVB拍特輯。
Previous Next

        事隔多年，李克勤和梁榮忠昨天終再度合作，齊為TVB拍攝《李克勤30周年演唱會校園Live》特輯。

        克勤透露，事前向TVB提出兩項要求，首先是不想再在錄影廠拍攝，故到他母校華仁書院取景；第二就是一定要梁榮忠（忠仔）做主持，克勤說：「我搵中層傾，要求忠仔參與，佢哋都『有汗滴落嚟』，之後就話問問先。我再打電話畀余詠珊，佢話Check吓，之後同我講：『其實一直都冇事，係一個誤會』，原來係我哋諗多咗。」

問到會否再拍TVB劇？忠仔說：「唔會吖。」克勤接道：「而家係4K（畫面像素）質素拍？」忠仔即笑言：「薪酬都係得4K（4000元）？」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd