 Advertisement
  • 2017年5月22日 星期一
  • 25º
  • 89%
熱門： 陳國強唐詩詠周浩鼎 WannaCry 鷹君

日報新聞 > 娛樂

﻿鄭俊弘懶理被封做「賤男」

2017-05-22 列印
■鄭俊弘與車婉婉擔任歌唱比賽評判。
Previous Next

        鄭俊弘（Fred）與車婉婉昨日為「媽媽好聲音」歌唱比賽擔任評判。Fred表示已有數星期沒有出席公開活動，因忙於錄製第三張專輯，加上早前返加拿大探望家人，但女友何雁詩未有同行，家人亦沒過問他的感情事。早前Fred因被指一腳踏兩腳，背未婚妻搭上何雁詩，致被封為「賤男」兼被「雪藏」，他昨日坦言工作有「少少延誤」，「希望可以快啲Pick Up。（擔心形象？）做好自己同工作，控制唔到嘅事唔會理。」

        新手媽媽車婉婉產後首復工，她以「離奇」來形容做媽媽心情，「突然有嚿嘢出現，令你不斷咁付出！」她笑稱仍要減20磅，餵人奶對收身好有幫助。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd