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﻿陳法拉被前夫證實「有對象」

2017-05-22 列印
■法拉早前抽空拍新廣告。資料圖片
■薛世恒稱未曾獲邀在幕前演出。
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　　陳法拉的前夫、Neway太子薛世恒前晚出席一生日宴，談到被指與袁偉豪「撞樣」，他坦言與袁已成為朋友，又稱不知道前妻和袁有否合作過，但坦承和法拉仍有聯絡。

　　對於被傳想和法拉復合，薛世恒即指法拉曾講過「有對象」，但他亦說，不能代她回答有關問題。薛世恒自言仍然單身，早前身邊出現的只是霧水緋聞。
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