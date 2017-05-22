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﻿衛詩雅笑言想入場影迷驚到嘔

2017-05-22 列印
■秋生和衛詩雅齊到戲院感謝影迷捧場。
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　　黃秋生和衛詩雅合演的英皇電影《失眠》上映三日，票房逾百萬；前晚齊到戲院謝票時，秋生說沒留意票房，認為好東西定有人欣賞。衛詩雅指觀眾看過該片後，有人「面青口唇白」；有人很興奮，她笑言最想觀眾「驚到嘔」！

　　另外，英皇電影取得上年在法國贏盡票房和口碑的喜劇《Radin！》版權，由影帝葛優擔演男主角，製作華語電影版《小器財神》，預計今年內開拍，明年上映。

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