﻿Drake擸13獎破Billboard紀錄 莎蓮迪安喪夫後首現身掀高潮

《美國Billboard音樂頒獎禮》昨晚在拉斯維加斯舉行，饒舌歌手Drake破紀錄贏13獎成大贏家。獲傑出偶像獎的71歲歌手雪兒更只以乳貼載歌載舞，與喪夫後首度現身頒獎禮的莎蓮迪安為全晚掀起高潮。



加拿大饒舌歌手Drake全晚不斷上台領獎，共贏得13個獎項，包括最佳藝人、最佳男藝人、最佳Billboard 200藝人、Hot 100藝人；並橫掃饒舌組別的藝人、唱片、歌曲等獎，更成功打敗英國歌手Adele，成為同年奪最多Billboard音樂獎的歌手。Drake上台奪最佳藝人致辭時表示︰「人生就如廁紙，一是你就在廁紙卷上，一是用來抹屎。」



昨晚同樣吸睛還有歌手雪兒的演出，她獲頒傑出偶像獎，71歲的她換上兩套性感舞衣、戴上假髮演唱，她表示自4歲開始已在做喜歡的歌唱事業，並唱了53年，大前日她71歲生日，在近60年的演唱生涯，她認為幸運很大程度令她成功。



全晚獲得最多歡呼聲是加拿大歌手莎蓮迪安演唱《My Heart Will Go On》紀念電影《鐵達尼號》及歌曲面世20周年。今次是她去年喪夫後首度現身頒獎禮，她的演出如播CD一樣完美無暇。韓國人氣男團防彈少年團獲頒最佳社交藝人，同樣獲得台下觀眾熱烈歡呼。



美國歌手Miley Cyrus亦在頒獎禮演唱為未婚夫里安咸士禾夫而作的新歌《Malibu》，由於太投入，一度激動落淚。另外，未有到場的組合Twenty One Pilots及歌手Beyonce同獲5獎，Beyonce昨日被拍到舉行Baby Shower準備迎接孖胎，她更露出巨肚，並在肚皮上畫上圖案。