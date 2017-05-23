﻿兩度潑水High爆全場B1A4唱SM《無盡》O氹港迷

韓國五人男團B1A4前晚假九展舉行演唱會，五子以一身白馬王子Look登場獻唱《Melancholy》，隨後又以廣東話作自我介紹，Baro問粉絲：「有冇掛住我哋？」隊長振永更大耍冧功說：「我愛你哋！」雖然眾人「出口術」O氹台下觀眾，不過仍不及燦多厲害，他表示來港聽過一首歌，覺得歌曲很有意義，其後用廣東話唱出Supper Moment（SM）的《無盡》，High爆全場！



Baro表示很久沒來香港，見到粉絲很開心和幸福，又指為了答謝港迷，特別安排了一個演唱初出道時的歌曲環節，五子之後更抬出多箱樽裝水，邊唱歌邊向粉絲潑水，後來到Encore時，又再向台下狂潑水，全場為之興奮。完騷後B1A4更與全場粉絲逐一擊掌。







