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﻿楊千嬅自薦做細路女被指老

2017-05-23 列印
■楊千嬅表示余文樂唔出席冇所謂，但如果賭票房輸咗就要請食飯。
■谷祖琳和林兆霞一齊出席電影慶功宴。
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　　楊千嬅、谷祖琳、林兆霞和彭浩翔等前晚出席電影《春嬌救志明》慶功宴，電影公司筵開19席慶祝香港票房衝破3千萬。講到男主角余文樂在社交平台上載陽光與海灘的相，似是去玩而唔蒲頭，千嬅坦言：「佢去拍廣告，佢人唔到都無所謂。」她笑言之前與他及導演賭票房，輸的要拿一萬元出來請食飯，她續說：「佢估4500萬應該輸硬，到時會叫佢攞錢出嚟請食飯。」彭浩翔表示《春嬌》不會再拍第4集，但有計劃拍攝關於戲中怪獸「趷趷剛」的電視劇，預計拍13集，他說：「搵余文樂做趷趷剛，就要去台灣取景，7日內食唔到細路女就會變怪獸趷趷剛。」千嬅即自薦做細路女，但就被彭浩翔笑她老。

　　此外，谷祖琳在戲中不時爆粗，她笑言老公看完沒有嚇一跳，因她本身都男仔頭，奶奶亦指她真人不是這樣就行。至於林兆霞笑稱拍完第二集後已沒有再見過黃曉明，可能要到北京找他才會再見。
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