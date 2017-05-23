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﻿何超蓮 索爆泳衣照好Hot

2017-05-23 列印
■超蓮身形咁Fit，穿上三點式泳衣照特別吸睛。
■超蓮（左二）與好友到布吉享受陽光與海灘，十分Relax。
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　　剛踏入26歲的賭王何鴻燊三房「最索千金」何超蓮，日前與幾位好友到泰國布吉旅行，還拍下三點式全身背面照上載IG，Fit爆身形、無敵長腿，再加豐富臀部意態撩人，非常吸晴，結果獲1萬4000多人畀Like，令人更為期待她的三點式正面照登場。

　　幸得她的好友出手相助，昨日終上載超蓮正面的性感照，上圍有睇頭，而且腰幼、腳長，噴血度爆晒燈，有網友配以火熱圖案大讚超蓮很Hot，有些更笑稱要努力燒脂效法超蓮登上女神級地位呢！
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