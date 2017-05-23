﻿單飛前最後一騷 C AllStar講明不准哭

C AllStar將於10月20、21日在紅館舉行《生於C AllStar演唱會》，四子昨先出席演唱會記者會造勢，唱片公司老闆林建岳亦有現身。大會於台上設置了倒數計時器，顯示距離他們完騷並分開發展仍有152天10小時。



四子透露已定下規則，屆時不許在舞台上哭，問到若哭了會有何懲罰？釗峰稱，那就將演唱會拖長，超時罰款由哭的那位成員負責支付；不過King即笑指釗峰是最易哭的人，故很大機會由他支付罰款。講到早前經網民票選，Jase於今次紅館騷有機會作個人演唱，問他可會打算露肉騷身材？他表示不會，騷肌留給安仔，又或者要求設計師幫他把歌衫製成透視裝。







